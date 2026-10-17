به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛ جام خلیج فارس و از هفته نهم آلومینیوم در آبادان ۲ یک از صنعت نفت شکست خورد.

در این دیدار که قضاوت آن را محمد رضا تارخ بر عهده داشت آلومینیوم با ۲ گل از میزبان خود عقب افتاد و در ادامه یکی از دو گل خورده را جبران کرد تا بازی با برتری تیم میزبان به پایان برسد.

آلومینیوم سازان در ۳ دیدار اخیر با تساوی خانگی مقابل ملوان و دو شکست از فجر شهید سپاسی و صنعت نفت آبادان حداقل امتیاز را در مقایسه با ۶ هفته اول لیگ کسب کرده‌اند و هم اکنون ۱۳ امتیازی و تا پایان روز اول هفته نهم ششم هستند

در آنسوی میدان، صنعت نفت آبادان با این پیروزی، ۴ تساوی و ۴ شکست ۷ امتیازی و با ۳ رده صعود پانزدهم است.

اراکی‌ها در هفته دهم لیگ برتر جمعه اول آبان در ورزشگاه امام خمینی میزبان ذوب آهن اصفهان خواهند بود