پایان هفته نهم لیگ برتر فوتبال
دومین باخت فصل آلومینیوم این بار در آبادان
تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته نهم لیگ برتر به صنعت نفت آبادان باخت.
در این دیدار که قضاوت آن را محمد رضا تارخ بر عهده داشت آلومینیوم با ۲ گل از میزبان خود عقب افتاد و در ادامه یکی از دو گل خورده را جبران کرد تا بازی با برتری تیم میزبان به پایان برسد.
آلومینیوم سازان در ۳ دیدار اخیر با تساوی خانگی مقابل ملوان و دو شکست از فجر شهید سپاسی و صنعت نفت آبادان حداقل امتیاز را در مقایسه با ۶ هفته اول لیگ کسب کردهاند و هم اکنون ۱۳ امتیازی و تا پایان روز اول هفته نهم ششم هستند
در آنسوی میدان، صنعت نفت آبادان با این پیروزی، ۴ تساوی و ۴ شکست ۷ امتیازی و با ۳ رده صعود پانزدهم است.
اراکیها در هفته دهم لیگ برتر جمعه اول آبان در ورزشگاه امام خمینی میزبان ذوب آهن اصفهان خواهند بود