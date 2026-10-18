به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار شد که به جای ارز ترجیحی برای چند قلم کالاهای اساسی که در نظر گرفته شده، کالابرگ الکترونیکی داده شود و ماهیانه شارژ شود و مردم بتوانند خرید خودشان را داشته باشند، اتفاقی که افتاد مبتنی بر این بود که با تورم‌های سرسام‌آوری برخورد کردیم؛ یکی بحث افزایش قیمت، یعنی آنچه که در کارت‌های الکترونیکی شارژ می‌شد که باید متناسب با تورم افزایش پیدا می کرد، که این اتفاق نیفتاد و از سوی دیگر به دلیل کسری‌هایی که داشتند فروشندگانی که کالابرگ خدمتشان در حقیقت ارائه می‌شد، از سوی خدمات برای شهروندان گرفته می‌شد، وجوه پرداخت نشد.

جوکار ادامه داد: جلسات متعددی در مجلس گرفته شد نهایتاً مقرر شد که این موضوع پرداخت مبالغ کالابرگ‌ها به فروشگاه‌ها، کلاً در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد قبلا در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود برای این‌که یک واسطه قطع شود و سازمان برنامه و بودجه متولی شد.

وی گفت: اما نکته‌ای که وجود دارد بخشی از بدهی‌هایی که فروشگاه‌ها داشتند پرداخت شد، بخشی از ان باقی مانده است که باید سازمان برنامه و بودجه تسویه حساب فروشگاه‌ها انجام بدهد.

جوکار افزود: اما در رابطه با افزایش قیمت کالابرگ‌ها، دولت از ابتدا قرار نبود که بخشی از مردم را ثابت بگذارد، بخشی را افزایش بدهد چون کالابرگ قرار بود برای همه ی مردم باشد در این بخش آمدند طراحی کار کردند برای یک دهک‌هایی در نظر گرفتند که این دهک‌ها شارژشان افزایش پیدا کند ولی برای بعضی‌ها در نظر نگرفتند که پیامک داده شد وارد سامانه بشوند، ثبت‌نام کنند، انهایی که نیاز داشتند، آمار و اطلاعات ما در رابطه با اشخاص دهک‌ها آمار درستی نیست. قرار هم نبود که دولت چنین کاری را انجام بدهد، قرار بود کالابرگ را بر اساس قیمت تورم، آن قولی که به مردم داده شد انجام بدهند. ولی در مجموع در نظر گرفته اند مجدداً سامانه را باز کنند و کسانی که به‌اصطلاح تمایل دارند که افزایش قیمت کالابرگ را درخواست بکنند انجام بدهند.