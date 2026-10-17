سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: در هفته تربیت بدنی، هفت پروژه ورزشی و اداری در استان به بهره‌برداری می‌رسد که ساختمان ادارات ورزش و جوانان چهارباغ و اشتهارد، خانه‌های جوان کرج و فردیس، سالن اجتماعات اداره کل و مجموعه ورزشی روستای دیزان طالقان از جمله این طرح‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حمیدرضا رضایی با بیان اینکه خانه‌های جوان کرج و فردیس پس از هفت سال پیگیری به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، افزود: هر یک از این مجموعه‌ها حدود ۹۰۰ مترمربع زیربنا دارند و در سه طبقه ساخته شده‌اند. سالن همایش و آمفی‌تئاتر، کلاس‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و استودیو از امکانات پیش‌بینی‌شده در این مراکز است.

رضایی ارزش تجهیزات تخصصی مستقر در این دو مجموعه را حدود ۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آماده بودن این مراکز، استفاده جوانان از امکانات آن‌ها را به برگزاری مراسم رسمی افتتاح موکول نکرده‌ایم و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها آغاز شده است.

وی همچنین از آماده شدن مقدمات آغاز عملیات اجرایی خانه‌های جوان نظرآباد و طالقان خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با جوانان و ورزش در دیگر شهرستان‌های استان نیز ادامه دارد.

رضایی با اشاره به مشکلات تأمین اعتبارات و طولانی شدن روند اجرای برخی پروژه‌ها اظهار کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مالی، از اولویت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان است.

وی در ادامه از تعریف ۲۲ پروژه در قالب ماده ۲۳ خبر داد و گفت: این طرح‌ها در شهرستان‌های مختلف البرز از جمله کرج، فردیس، ساوجبلاغ، نظرآباد، اشتهارد و طالقان پیش‌بینی شده‌اند و مراحل دریافت مجوزهای قانونی و تأمین اعتبار آن‌ها در حال پیگیری است.