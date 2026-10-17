

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در شنبه ۲۵ مهر به این شرح است:

مردم قهرمان ایران، سلام. سرمقاله امشب را با قاب قهرمانی کشتی‌گیران ملی‌پوش شروع می‌کنیم که دست برتری ایران را در خاک آمریکا بالا بردند؛ افتخاری که تحسین و تبریک رهبر انقلاب را برای این جوانان با غیرت به همراه داشت. البته این قاب قهرمانی ایران و ایرانی، ۲۳۱ روز در برابر استکبار پرتکرار شده است. از همان روزی که تا اسم وطن وسط آمد، دست‌های خود را در میدان‌های ایران به هم گره زدید تا سپر بلای وطن بشوید و پرستار مادرمان ایران شدید تا قوی‌تر از قبل، بایستد. این ایستادگی در تازه‌ترین تحلیل خبرگزاری رویترز هم آمده است: موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی، ۱۳۵ بار، تأسیسات مهم آمریکا و متحدان آن در منطقه را نقطه‌زنی کردند.

این تحلیل را بگذارید کنار پیش‌بینی ایران که نیم قرن، گفته است: هر کس روی اسب بازنده آمریکا شرط بست، باخت، بد هم باخت. یکی از بازنده‌ها، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است؛ وقتی خبرنگار از او می‌پرسد که فکر می‌کنی ترامپ به علت مشکلات، تو را قربانی می‌کند؟ او فقط می‌خندد. بله، زلنسکی بعد از ۵ سال اعتماد، حالا گفته که ترامپ به او و اوکراین، خیانت کرده است. به‌طور کلی، اعتماد به ترامپ، یک نمونه روشن از قربانی‌کردن آمریکایی‌ها است. این حرف‌های سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت اوباما بوده که معتقد است: ماجراجویی‌های ترامپ، جان آمریکایی‌ها را گرفته، هزینه سنگینی به مردم آمریکا تحمیل کرده و شروع دوباره آن، یک حماقت بزرگ است. به‌‌ هم‌ ریختگی بورس و ۱۱۰ دلاری شدن قیمت نفت و رکورد (حد نصاب) زدن قیمت گازوییل، از نشانه‌های همان حماقت‌هایی که رایس گفته، است، اما دقیق‌تر آن، آمار وزارت کار آمریکا بوده که نشان داده، تورم قیمت از انرژی به کالا‌های دیگر هم رسیده است.

آخرین نظرسنجی ملی پرایمیریکا می‌گوید که ۶۹ درصد آمریکایی‌ها می‌گویند، هر چه می‌دوند، درآمدشان به هزینه‌های آنان نمی‌رسد. ۴۴ درصدشان هم بدهی سه ماه گذشته خود را تسویه نکردند. فکر آن را بکنید، این نظرسنجی قشر متوسط آمریکا است، نه فقیر؛ از فقر گفتیم، از خبر‌های به هم ریختگی‌های فرانسه به علت اعتراض به گرانی هم بگوییم که در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه، خبرساز شده است. پلیس هم البته به روش خود، به همه اعتراض‌ها رسیدگی کرده است! حالا مکرون که همیشه نگران حقوق بشر در کشورهای دیگر بود، باید نگران سرکوب معترضان در کشور خود باشد، اما این فقط، اقتصاد نیست که بعد از جنگی که ترامپ راه انداخته است، به ساز آن نمی‌رقصد. نشریه رویترز گفته است، ترامپ که با خرید گازوییل و آزاد کردن ذخیره نفتی آمریکا هم راه به جایی نمی‌برد، به فکر معافیت نفتی ایران افتاده، اما باز هم مدعی برنده شدن است. باید بپذیریم که ابتکار عمل به دست ایران است. این را جو کنت، مقام مستعفی مبارزه با تروریسم گفته است که ایران، ضربه هوشمندانه‌ای در تنگه هرمز زد و فشار واقعی آن در پمپ‌بنزین‌های ما خود را نشان داده است.

فیلیپ پیلکینگتون، اقتصاددان، می‌گوید: ایران فقط با موشک‌های ۱۰۰ هزار دلاری، به راحتی نفتکش‌های ۱۵۰ میلیون دلاری را می‌زند، این یعنی آمریکا در جنگ فرسایشی گیر افتاده است. جنگ فرسایشی که همین نصف شب، سپاه پاسداران با زدن دو نفتکش دیگر، آمریکایی‌ها را بیشتر در آن فرو برد و دود آن در چشم آنان رفت که با اعتماد به آمریکا، هشدار‌های ایران را نادیده گرفتند. آن‌طور که سی ان ان گزارش داده است، ترامپ نمی‌خواهد قبول کند که غائله را باخته و رفته به سراغ تهدید و گفته است که مادر بمب‌ها را برای حمله به ایران آماده می‌کند و این حرف، عکس‌العمل‌های زیادی را داشته است. سردار ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح هم در جواب گفته است: بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شود؛ در حیثیت جهانی، اقتصاد آمریکا و حتی معادله‌های انتخاباتی و موشک‌های ما تعیین‌کننده است.

این تعیین‌کننده بودن معادله‌های ایران، در خود اعتراف‌های سنتکام هم دیده شده است که به‌ تازگی می‌گوید، وسط‌ تابستان، سه نظامی آمریکایی کشته شدند و این باختن‌های پرتکرار ترامپ در تنگه هرمز، در حالی‌ است که مدعی پیروزی را می‌توان با برداشت آزاد از یک ضرب‌المثل ایرانی نشان داد: چون قافیه تنگ آید، شاعر به جفنگ آید. بگذریم. راستی، وسط این تا گردن فرو رفتن در بحران‌های آمریکا، ترامپ البته دست از حذف و اضافه در دولت خود برنمی‌دارد؛ آخرین آن، سخنگوی کاخ سفید است که عمر کاری او به یک هفته هم نرسید.

نویسنده: فاطمه عبدالوند