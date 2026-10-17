رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت: خیرین مدرسه‌ساز خود را خادم فرزندان این سرزمین می‌دانند و برای ارتقای عدالت آموزشی و فراهم کردن فضا‌هایی شایسته و ایمن، تا همیشه در کنار نظام تعلیم و تربیت خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید رضا شاه حسینی در آیین بهره برداری از ۳۸۵۱ طرح آموزشی با حضور رئیس‌جمهور، توجه به تعلیم و تربیت را عبادتی همچون نماز و مصداق آینده‌سازی دانست و از حماسه ثبت تعهد ۲۸ همتی خیرین و بازسازی جهادی ۱۲۸۸ مدرسه آسیب‌دیده با هدف تزریق امید به جامعه خبر داد.

هدف‌گذاری هوشمندانه رئیس‌جمهور؛ توجه به آموزش‌وپرورش عین نماز واجب است

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، با قدردانی عمیق از حمایت‌های بی‌دریغ رئیس‌جمهور از نهضت توسعه فضا‌های آموزشی گفت:دکتر پزشکیان شخصیتی صالح، صادق و دلسوز هستند و آنچه در این دوره با نگاه ویژه ایشان در مدرسه‌سازی شکل گرفته، مصداق عینی باقیات‌الصالحات و صدقه‌ای جاریه است که در تاریخ این مرزوبوم جاودانه خواهد ماند.

وی با تأکید بر اینکه “مدرسه‌سازی عین آینده‌سازی است”، افزود:رئیس‌جمهور محترم دقیق‌ترین و حیاتی‌ترین نقطه را برای توسعه کشور هدف‌گذاری کرده‌اند؛ چرا که کودکان و دانش‌آموزان امروز، سازندگان فردای ایران هستند. خدمت به مدرسه و مدرسه‌سازی عبادتی بزرگ است و باور قلبی ما این است که توجه به آموزش‌وپرورش که فرزندان این ملت را تربیت می‌کند، عین نماز بر همه ما واجب است.

شاه‌حسینی با اشاره به تجارب ادوار مختلف تصریح کرد:در طول سالیان پس از انقلاب، با نگاه‌ها و دولت‌های متعددی روبه‌رو بوده‌ایم؛ اما نگاه، تواضع و منش دکتر پزشکیان به مقوله تعلیم و تربیت بسیار متمایز است. مطمئناً آیندگان پی به ارزش و اهمیت این تصمیمات و جهت‌گیری‌های راهبردی خواهند برد.

تقدیر از منش قرآنی و تعاملی وزیر آموزش‌وپرورش

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در ادامه سخنان خود از وزیر آموزش و پرورش تجلیل کرد و گفت:دکتر کاظمی مدیری قرآنی، متعهد و اخلاق‌مدار هستند. امروز تعامل و انسجام میان دستگاه تعلیم و تربیت، مجموعه پرتلاش سازمان نوسازی مدارس کشور و جامعه خیرین در بالاترین سطح قرار دارد و این فضای برادرانه، بستر این رخداد‌های عظیم را فراهم کرده است.

ثبت حماسه عمرانی در شرایط سخت

وی نهضت مدرسه‌سازی را عامل اصلی پویایی و تزریق امید به جامعه دانست و خاطرنشان کرد:در شرایط دشوار و حملات دشمن که برخی از مدارس کشور متحمل خسارت شدند، عده‌ای احساس نگرانی می‌کردند؛ اما پیام خیرین این بود که مردم در میدان هستند و باید امید را زنده نگه داشت. نتیجه این عزم ملی، افتتاح متمرکز ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه جدید آموزشی و همچنین مرمت و بازسازی ۱ هزار و ۲۸۸ مدرسه آسیب‌دیده از حملات بود که در کوتاه‌ترین زمان آماده بهره‌برداری دانش‌آموزان شد.

شاه‌حسینی با ذکر مصداقی عینی یادآور شد:در جریان بازدید از دبیرستان علامه حلی منطقه ۶ تهران که هدف اصابت موشک قرار گرفته بود، فضا غبارآلود و آکنده از ناراحتی بود؛ اما خیرین بلافاصله و با روحیه جهادی ورود کردند، مدرسه در سریع‌ترین زمان ممکن بازسازی شد و خوشحالیم که امروز آن فضای ناامیدی جای خود را به شور علم‌آموزی و امید داد.

وی ثبت تعهدات خیرین را رکوردی بی‌سابقه خواند و تصریح کرد:با وجود تمام تنگنا‌ها و در شرایط سخت، ثبت بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان تعهد از سوی خیرین مدرسه‌ساز، معجزه‌ای از جنس ایثار و احساس مسئولیت بود که نشان داد جامعه خیرین همواره بازوی توانمند و پشتیبان وفادار نظام تعلیم و تربیت و دولت است.

استمرار نهضت با تکیه بر ایمان و همراهی مردم

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در پایان تأکید کرد:این حرکت جهادی با صلابت ادامه خواهد داشت. خیرین مدرسه‌ساز خود را خادم فرزندان این سرزمین می‌دانند و برای ارتقای عدالت آموزشی و فراهم کردن فضا‌هایی شایسته و ایمن، تا همیشه در کنار نظام تعلیم و تربیت خواهند ماند؛ چرا که باور داریم هر گام برای توسعه مدارس، سرمایه‌گذاری بی‌واسطه برای اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی است.

گفتنی است در این مراسم با فرمان ریاست محترم جمهوری، بهره برداری از ۳ هزار و ۸۵۱ پروژه عمرانی، آموزشی و پرورشی سراسر کشور آغاز شد و این فضا‌ها رسماً تحویل دانش‌آموزان و معلمان شدند.