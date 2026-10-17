لیگ برتر فوتبال؛ پیروزی صنعت نفت مقابل آلومینیوم
دیدار تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک در هفته نهم لیگ برتر با پیروزی تیم صنعت نفت به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک در نخستین بازی از هفته نهم لیگ برتر امروز شنبه ۲۵ مهر از ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت محمدرضا تارخ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود صنعت نفت به پایان رسید.
با این نتیجه، صنعت نفت آبادان با کسب ۷ امتیاز بهطور موقت در رتبه پانزدهم جدول ردهبندی قرار گرفت. آلومینیوم اراک نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه هفتم باقی ماند تا دومین شکست متوالی خود را تجربه کند.
همچنین این برد نخستین پیروزی فصل صنعت نفت آبادان محسوب میشود.