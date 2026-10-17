مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر گفت: در حالی که سرانه فضای آموزشی ما پیش از آغاز این نهضت مدرسه‌سازی ۴.۲ مترمربع بود با تلاش‌های صورت‌گرفته، تا مهر ۱۴۰۵ به ۷.۳۳ مترمربع رسید تا پایان امسال به ۷.۵ مترمربع خواهد رسید.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ابراهیم احمدی در آیین افتتاح سراسری ۲ هزار و ۳۳۱ فضای آموزشی در کشور که به صورت همزمان با حضور رئیس‌جمهور به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، با تبریک این رویداد مهم به فرهنگیان و دانش‌آموزان استان و کشور اظهار کرد: در راستای نهضت مدرسه‌سازی و در بازه زمانی هفته دولت تا اول مهر، تعداد ۴۱ فضای آموزشی، ورزشی و فرهنگی با زیربنای بیش از ۲۵ هزار مترمربع و شامل ۱۵۸ کلاس درس و سالن‌های ورزشی با اعتبار هزینه شده ۱.۱ همت تقدیم دانش‌آموزان عزیز استان شده است.

وی با اشاره به گفتمان دولت در نهضت مدرسه‌سازی، افزود: با حمایت‌های استاندار، معاونان، خیران و جهادگران نوسازی مدارس استان بوشهر، موفق شدیم رتبه برتر کشور را کسب کنیم و با پیشرفت ۹۶ درصدی در حوزه مدرسه‌سازی، برای رفع نظام مسائل استان در این حوزه گام برداریم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان درباره وضعیت سرانه فضای آموزشی، تصریح کرد: سرانه فضای آموزشی ما پیش از آغاز این نهضت، ۴.۲ مترمربع بود که با تلاش‌های صورت‌گرفته در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷.۳۳ مترمربع رسید بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان امسال سرانه به ۷.۵ مترمربع و طبق سند چشم‌انداز و سند تحول بنیادین تا پایان دهه فجر ۱۴۰۶ به سرانه ۸.۳ مترمربع خواهد رسید؛ همه طرح‌های منتهی به این سرانه فعال بوده و با میانگین پیشرفت ۴۵ درصد در حال اجرا هستند.

احمدی همچنین به مشخصات مدرسه تازه تأسیس شهرک نیایش بوشهر اشاره کرد و گفت: این طرح شامل یک مدرسه ۱۲ کلاسـه است که در شهرک نیایش ساخته شده و به نام «امام شهید» مزین گشته است؛ این مدرسه با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.