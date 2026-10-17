به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد ربیعی شامگاه شنبه در نشست خبری پیش از مسابقه فوتبال تیم‌های ذوب آهن اصفهان و چادرملو اردکان در اصفهان افزود: مأموریت دشواری را پذیرفته‌ایم و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا با کمک مجموعه باشگاه و هواداران، ذوب‌آهن را از شرایط فعلی عبور دهیم و دل مردم اصفهان را شاد کنیم.

وی گفت: پس از اتفاقاتی که چهار روز مانده به آغاز لیگ برایم رخ داد، تمایل نداشتم به این زودی دوباره مشغول به کار شوم و ترجیح می‌دادم تا نیم‌فصل استراحت کنم، اما زمانی که پیشنهاد ذوب‌آهن مطرح شد، این بار با قلبم انتخاب کردم و خوشحالم که با انگیزه و انرژی به اصفهان بازگشته‌ام.

ربیعب با قدردانی از پیشنهاد‌های کاری دریافت شده در این مدت افزود: از فدراسیون فوتبال و باشگاه‌هایی که به من پیشنهاد همکاری دادند، تشکر می‌کنم، اما در نهایت قسمت شد که دوباره در خدمت ذوب‌آهن باشم و امیدوارم بتوانیم با تلاش همه اعضای مجموعه، مأموریت دشوار پیش رو را به سرانجام برسانیم.

این سرمربی با تأکید بر جایگاه تاریخی این باشگاه تصریح کرد: ذوب‌آهن باشگاه بزرگی با بیش از ۶۰ سال قدمت است که در عرصه‌های آسیایی و بین‌المللی افتخارات زیادی برای کشور به ارمغان آورده است. هر فردی که وارد این باشگاه می‌شود، باید بداند در مجموعه‌ای با اصالت و تاریخ پرافتخار فعالیت می‌کند.

ربیعی ادامه داد: می‌دانم پیراهن چه باشگاه بزرگی را بر تن دارم و خوشحالم که برای سومین سال در اصفهان و در خدمت سبزپوشان هستم. هواداران ذوب‌آهن ارتباط عاطفی عمیقی با این تیم دارند و از آنها بابت حمایت‌هایشان تشکر می‌کنم. امیدوارم با همراهی هواداران، پروژه نجات ذوب‌آهن را با موفقیت به پایان برسانیم.

وی با اشاره به انتظارات از کادر فنی و بازیکنان تاکید کرد: بازیکنان و اعضای کادر فنی باید بدانند که از آنها انتظار تلاش و پیشرفت وجود دارد. از خودم نیز همین انتظار را دارم که عملکرد امروزمان بهتر از دیروز و فردایمان بهتر از امروز باشد. نمی‌خواهیم وعده‌های پوشالی بدهیم، بلکه تلاش می‌کنیم روزبه‌روز بهتر شویم و مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به شناخت خود از فوتبال اصفهان گفت: در سومین سال فعالیت در این استان، شناخت خوبی از فضای فوتبال اصفهان پیدا کرده‌ام. هواداران فوتبال در این شهر، هوادارانی آگاه و فوتبال‌فهم هستند و امیدوارم بتوانیم با عملکردمان پاسخ مناسبی به اعتماد و حمایت آنها بدهیم.

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از بازیکنان جوان و ظرفیت آکادمی باشگاه اعلام کرد: ذوب‌آهن از جمله باشگاه‌هایی است که در کنار تیم بزرگسالان، آکادمی و ساختار بازیکن‌سازی دارد. امسال نیز تیمی در لیگ دسته دوم تشکیل شده تا مسیر رشد و پرورش بازیکنان جوان ادامه پیدا کند.

وی افزود: در روز‌های اخیر تلاش کرده‌ام از نزدیک تمرینات تیم‌های پایه را نیز دنبال کنم تا شناخت بیشتری از بازیکنان مستعد به دست بیاورم. شناخت نسبی از بازیکنان تیم اصلی دارم، اما برای ارزیابی دقیق‌تر بازیکنان جوان باید زمان بیشتری در اختیار داشته باشم.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به تجربه خود در پرورش بازیکنان جوان این باشگاه گفت: طی ۲ سال حضور قبلی‌ام در ذوب‌آهن، چهار تا پنج بازیکن را به شکل کیفی رشد دادیم و به سطح بالاتری رساندیم. دانیال ایری و پویان مختاری از جمله این بازیکنان بودند که مسیر پیشرفت را طی کردند و برای باشگاه نیز دستاورد‌های فنی و اقتصادی داشتند.

ربیعی ادامه داد: در سال‌های بعد نیز بازیکنانی مانند ابوالفضل حسینی که اکنون به‌صورت ثابت برای تیم بازی می‌کند، هادی باغبان و علی اسلامی فرصت رشد پیدا کردند. همچنین محمدحسین اسلامی در دوره‌های مختلف مسیر پیشرفت خود را طی کرد و توانست توانایی‌هایش را بیشتر نشان دهد.

وی با تأکید بر ضرورت پرورش تدریجی بازیکنان جوان اضافه کرد: اعتقاد دارم بازیکن‌سازی باید با شیب ملایم و بر اساس استاندارد‌های مشخص انجام شود. نمی‌توان به‌یک‌باره تعداد زیادی بازیکن جوان را وارد ترکیب کرد و انتظار داشت همه آنها بدون طی مراحل لازم به کیفیت مطلوب برسند. باید فرصت رشد و تجربه‌اندوزی در اختیار استعداد‌ها قرار گیرد تا بتوانند به‌تدریج به بازیکنان مؤثر تیم بزرگسالان تبدیل شوند.

ربیعی درباره مشکلات ذوب‌آهن پیش از حضور دوباره خود در این تیم نیز گفت: در حال حاضر ترجیح می‌دهم درباره مشکلات گذشته اظهارنظر نکنم و پس از گذشت زمان بیشتر و شناخت دقیق‌تر شرایط، در این باره صحبت خواهم کرد. مشکلات تیم نیز محدود به مسائل فنی نیست و ممکن است جنبه‌های سازمانی و ساختاری هم داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت زمین تمرین خاطرنشان کرد: متأسفانه زمین تمرین تیم شرایط مطلوبی ندارد. امروز نیز با مسوولان باشگاه درباره این موضوع صحبت کردم و آنها قول مساعد دادند که برای بهبود و ترمیم زمین اقدام کنند. همچنین لازم است برای بازسازی زمین، درباره تأمین محل جایگزین تمرین هماهنگی‌های لازم انجام شود.

سرمربی ذوب‌آهن افزود: باید مسائل و مشکلات موجود را با همکاری یکدیگر حل کنیم. شرایط فعلی کشور نیز دشواری‌هایی ایجاد کرده است، اما این موضوع نباید مانع تلاش مجموعه برای بهبود وضعیت تیم شود.

ربیعی درباره وضعیت کادر فنی این تیم گفت: از سرمربی و اعضای کادر فنی قبلی تشکر می‌کنم. در حال حاضر آقایان مولایی و بختیاری‌زاده از اعضای کادر قبلی در مجموعه باقی مانده‌اند و به‌تدریج کادر فنی را تکمیل خواهیم کرد. همچنین پالیزبان به مجموعه اضافه شده و حسین پاشایی نیز که سابقه حضور در ذوب‌آهن را دارد، در کنار تیم خواهد بود. امیدوارم تا پایان هفته کادر فنی را تکمیل کنیم.

وی در پایان با تأکید بر مسوولیت سنگین خود در ذوب‌آهن گفت: تمام تلاشم را به کار می‌گیرم تا بتوانیم از شرایط فعلی عبور کنیم و در پایان فصل، هواداران و مردم اصفهان را خوشحال کنیم. از هوادارانی که با حمایت خود به من انگیزه دادند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم با کمک خداوند و تلاش همه اعضای تیم، این مأموریت دشوار را به سرانجام برسانیم.

تیم‌های ذوب آهن اصفهان و چادرملو اردکان فردا یکشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان رودرروی هم قرار خواهند گرفت.