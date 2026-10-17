مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش گفت: آیین گرامی‌داشت هفته پیوند اولیا و مربیان فرصتی برای گردهمایی و تجلیل از اعضای انجمن‌های اولیا و مربیان برتر مدارس است که بر اساس شاخص‌های ابلاغی، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به‌عنوان انجمن‌های برتر سطح یک انتخاب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تعامل آگاهانه خانواده و مدرسه در فرایند تربیت دانش‌آموزان، انجمن‌های اولیا و مربیان را بستری برای گفت‌وگو، شناسایی مسائل تربیتی و بهره‌گیری از ظرفیت والدین در پیشبرد اهداف نظام تعلیم‌وتربیت دانست.

عاطفه سادات مدبرنژاد در آیین گرامی‌داشت هفته پیوند اولیا و مربیان با اشاره به اهمیت مشارکت خانواده‌ها در فرایند تعلیم‌وتربیت اظهار کرد: هفته پیوند اولیا و مربیان فرصتی است تا یک موضوع مهم برای همه ما یادآوری شود؛ اینکه تربیت، مسئولیتی مشترک است که با همراهی و مشارکت آگاهانه خانواده و مدرسه تحقق پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه فرزندان در دنیای امروز با چالش‌ها، پیچیدگی‌ها و فرصت‌های متنوعی روبه‌رو هستند، افزود: در چنین شرایطی، اهمیت تعامل خانه و مدرسه بیش از پیش آشکار می‌شود و این تعامل به‌عنوان یک ضرورت تربیتی مطرح است.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش انجمن‌های اولیا و مربیان در تقویت ارتباط میان خانواده و مدرسه خاطرنشان کرد: انجمن‌های اولیا و مربیان زمینه تعامل هدفمند و آگاهانه خانواده و مدرسه را در مدارس کشور و در سطوح مختلف تربیتی فراهم می‌کنند. این انجمن‌ها بستری برای گفت‌وگو، شناسایی مسائل و تبدیل ظرفیت‌های والدین به فرصتی برای توسعه و پیشبرد هدفمند اهداف تربیتی در نظام تعلیم‌وتربیت هستند.

تجلیل از انجمن‌های برتر اولیا و مربیان

مدبرنژاد با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته پیوند اولیا و مربیان گفت: این آیین فرصتی برای گردهمایی و تجلیل از اعضای انجمن‌های اولیا و مربیان برتر مدارس است که بر اساس شاخص‌های ابلاغی، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به‌عنوان انجمن‌های برتر سطح یک انتخاب شده‌اند.

ارسال بیش از ۱۲ هزار اثر به دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی

وی در ادامه به برگزاری آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: این جشنواره از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز به کار کرد و با وجود شرایط جنگی، بیش از ۱۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره مستقر در استان قم ارسال شد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح رویکردهای این جشنواره بیان کرد: توجه به هویت اسلامی ـ ایرانی، در نظر گرفتن سلایق دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها در طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی از محورهای اصلی این رویداد بود.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند آموزش و مهارت‌آموزی افزود: آموزش همراه با مهارت و تولید، از سیاست‌های مهم وزارت آموزش‌وپرورش است و بهره‌گیری از ظرفیت هنرستان‌ها می‌تواند زمینه تحقق این رویکرد را در حوزه‌های مختلف فراهم کند.

مدبرنژاد همچنین از مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم، به‌عنوان رئیس دبیرخانه دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی، و همکاران وی در آموزش‌وپرورش این استان قدردانی کرد.

توسعه مشارکت‌های مردمی در ساخت مدارس

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح مدارس اولیا در تعدادی از مدارس کشور خبر داد و گفت: این مدارس با مشارکت مردم، والدین، خانواده‌های دانش‌آموزان و اعضای انجمن‌های اولیا و مربیان ساخته شده‌اند.

وی این اقدام را فرصتی برای توسعه مشارکت‌های مردمی در نهضت توسعه عدالت آموزشی و تربیتی دانست و ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت خانواده‌ها و مردم، زمینه مشارکت گسترده‌تر آنان در نظام تعلیم‌وتربیت کشور فراهم شود.