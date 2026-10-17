فرماندار قرچک با تأکید بر ضرورت بازنگری طرح‌های هادی و حل مشکلات عمرانی روستاها، از قول مدیرکل بنیاد مسکن برای استقرار این اداره در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستا‌های شهرستان با حضور علی محمد اسلامی فرماندار، حسین جنتی مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران، معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی و سایر مسئولان در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به جمعیت روستا‌های تابعه شهرستان و مطالبات شورا‌های اسلامی روستاها، استقرار اداره بنیاد مسکن را برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات ضروری دانست و بر پیگیری این موضوع تأکید کرد.

علی محمد اسلامی در این جلسه خواستار تسریع در بازنگری طرح‌های هادی روستا‌های باقی‌مانده و رسیدگی به مسائل و مشکلات عمرانی و مسکن روستا‌های تابعه شد.

حسین جنتی مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران قول مساعد داد زمینه استقرار اداره بنیاد مسکن در شهرستان قرچک در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

در این جلسه، با توجه به مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان، موضوع زه‌آب روستای محمدآباد اعلاء بررسی شد و بازنگری طرح‌های هادی روستا‌های ولی‌آباد، امین‌آباد و محمدآباد اعلاء و همچنین تخصیص قیر یارانه‌ای به روستا‌های صالح‌آباد و داودآباد مطرح شد.

در پایان جلسه، مسئولان از روستا‌های امین‌آباد، قشلاق جیتو و محمدآباد اعلاء بازدید کردند تا مسائل، مشکلات و موضوعات مرتبط با زمین‌های الحاقی را به‌صورت میدانی بررسی کنند.