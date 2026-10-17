سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته با انجام ۵۳ حمله هوایی به صنعا و ۵ استان دیگر یمن، شمار زیادی از غیرنظامیان را به شهادت رساند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، جنگنده‌های سعودی به‌ویژه هواپیما‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته‌اند، ۵۳ حمله هوایی علیه مناطق غیرنظامی در صنعا پایتخت و همچنین استان‌های تعز، إب، لحج، صعده و عمران انجام دادند. در این حملات شمار زیادی، شهید و مجروح شدند که اکثریت آنان زن و کودک هستند.

بدین ترتیب، مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف متجاوز سعودی، از آغاز تشدید تجاوزات علیه کشورمان، به ۲۵۴۲ مورد رسیده است.