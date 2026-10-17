ایستادگی مردم لرستان در شب ۲۳۰ قرار وفاداری برای خونخواهی امام شهید و دفاع از ولایت و وطن همچنان در میدان غیرت و مقاومت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مردم ولایی و انقلابی لرستان در شب ۲۳۰ حضور حماسی و دشمن شکن در سنگر خیابان، برای خونخواهی امام شهید،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار در مبدلن غیرت و وفاداری ایستاده اند.

حضوری که جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ مردم در صیانت از اقتدار و عزت ایران اسلامی است.