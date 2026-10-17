سفر وزیر امور خارجه کشورمان به بغداد برای حضور در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی با حضور در یادمان شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ادای احترام به فرمانده‌ای آغاز شد که نامش با مبارزه با تروریسم در عراق و منطقه گره خورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ پنجاه‌ودومین نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی با حضور نمایندگان پنجاه و سه کشور در بغداد آغاز به کار کرد.

بررسی تحولات فلسطین، بحران‌های منطقه‌ای، مسائل امنیتی و تقویت همکاری‌های سیاسی از محور‌های اصلی این نشست دو روزه است.

عراق نیز با میزبانی این نشست، ریاست دوره‌ای شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی را به مدت یک سال از ترکیه تحویل گرفت.

سید عباس عراقچی به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور یافت.