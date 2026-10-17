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جشنواره بازیهای بومی و محلی با هدف احیای سنتهای اصیل ایرانی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت مشارکت روستاییان، در روستای گاوکول شهرستان سیاهکل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، این جشنواره با هدف پاسداشت فرهنگ و هویت بومی ، ترویج بازیهای سنتی و ایجاد شور و نشاط در میان اهالی روستا، در رشتههای طنابکشی و کشتی گیلهمردی و با اجرای برنامههای لافندبازی ، موسیقی محلی و نمایش صنایع دستی برگزار شد.
برگزاری این جشنواره در راستای گرامیداشت روز روستا و هفته تربیت بدنی و ورزش، گامی مؤثر در جهت حفظ و احیای میراث فرهنگی و ورزشی روستاها، معرفی ظرفیتهای بومی و توسعه ورزش همگانی در مناطق روستایی به شمار میرود.