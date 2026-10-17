حامد علامتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: فیلم سینمایی «بچه زرنگ» یکی از تولیدات قابل توجه در سینمای کودک و نوجوان است. اثری که محصول مشترک با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. سریال بچه زرنگ آماده نمایش شده و قرار است از یکی از سکو‌های برخط به نمایش دربیاید.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: پویانمایی بچه زرنگ با بیش از ۲ میلیون مخاطب، از پرمخاطب‌ترین انیمیشن حال حاضر ایران است و از همان زمان تولید آن قرار بود در قالب یک زنجیره تولیدات فرهنگی ادامه داشته باشد. به همین دلیل سریال «بچه زرنگ» تولید شد.

وی افزود :برای تولید این سریال و سایر محصولات هنری برای کودکان به سلیقه آنان توجه می‌شود. وی بیان کرد: مربیان کانون ارتباط مستمری با کودکان دارند و این ارتباط در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. برای تولید محصولات و برنامه‌هایی مانند سریال «بچه زرنگ» نیز پس از آماده شدن نسخه اولیه، بازخورد گروهی از کودکان و نوجوانان مخاطب دریافت شده و واکنش آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است بچه زرنگ ساخته گروه هنر پویا یک فیلم پویانمایی در گونه ماجراجویی محصول ۱۴۰۱ ایران به کارگردانی بهنود نکویی، هادی محمدیان و محمدجواد جنتی، نویسندگی علی رمضان و تهیه‌کنندگی حامد جعفری است. هومن حاجی عبداللهی، جواد پزشکیان، هدایت هاشمی و میرطاهر مظلومی به سرپرستی سعید شیخ‌زاده گروه صداپیشگان فیلم را تشکیل می‌دهند. این انیمیشن با بیش از ۲ میلیون مخاطب پربیننده‌ترین و پرمخاطب‌ترین انیمیشن حال حاضر ایران می‌باشد. بچه‌زرنگ ماجراجویی‌های پسربچه‌ای به نام محسن را روایت می‌کند که می‌خواهد مثل ابرقهرمان‌ها به دیگران کمک کند؛ تا اینکه ظاهر شدن یک ببر، او را به آرزوی همیشگی‌اش، تبدیل شدن به یک ابرقهرمان، نزدیک می‌کند.

بچه‌زرنگ نخستین بار ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و حامد جعفری سیمرغ بلورین بهترین فیلم پویانمایی را برای تهیه‌کنندگی بچه‌زرنگ دریافت کرد. اکران عمومی آن از ۵ مهر ۱۴۰۲ شروع شد و در اکران عمومی این فیلم در سینما‌های مکانیزه ایران به فروش ۶۲٬۵ میلیارد تومانی و در شهر‌های بدون سینما به فروش نزدیک به ۷ میلیارد تومانی رسید.