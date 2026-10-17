به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، تور سه روزه ملی والیبال ساحلی کشور با حضور برترین های والیبال ساحلی ایران با معرفی برترین های این مسابقه به پایان رسید.

این تورنمنت با حضور ۲۸ تیم از سراسر کشور، روز ۲۱ مهرماه کار خود را آغاز کرد و روز ۲۴ مهر با قهرمانی بانک ملی چابکسر پایان یافت.

چینی بهداشتی بافق استان یزد نایب قهرمان شد و مگا استون تهران هم به مقام سوم این تور ملی رسید.