مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت:حمایت هدفمند از تئاتر اندیشه‌ورز، تولیدمحور، هویت‌ساز و اخلاق‌مدار سیاست قطعی ماست و برای روشن ماندن چراغ تولید آثار محتوایی و تخصصی در استان تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،نعمت‌اله پایان در آیین اختتامیه جشنواره تئاتر استانی کاراولی‌های رویش، برگزاری جشنواره رویش را گامی در مسیر شناسایی و شکوفایی استعداد‌های هنر‌های نمایشی استان عنوان کرد و گفت:اختتامیه این رویداد سرآغاز مرحله‌ای تازه برای رشد ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی است سرزمینی که همواره در پرورش اندیشه، فرهنگ و هنر جایگاهی برجسته داشته است.

وی با تبیین جایگاه تئاتر در حیات فرهنگی جامعه اظهار کرد: تئاتر فراتر از فنون نمایشی و سرگرمی، عرصه بازآفرینی هویت، روشنگری و روایت مسائل انسانی و اجتماعی است و هنر متعهد می‌تواند به‌ عنوان وجدان بیدار جامعه در بیان حقیقت و تقویت آگاهی عمومی نقش‌آفرینی کند.

پایان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این اقدامات، بر مسئولیت هنرمندان در بازتاب مظلومیت ملت‌ها و روایت ایثار و مقاومت تاکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب، هنر‌های نمایشی را دارای ظرفیتی موثر برای زنده نگه‌داشتن این روایت‌ها و مقابله با ظلم و بی‌عدالتی دانست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به گزارش دبیرخانه جشنواره و رامین ریاضی دبیر این رویداد، استقبال مخاطبان را از دستاورد‌های مهم جشنواره برشمرد و افزود: حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از شهروندان و تکمیل مکرر ظرفیت سالن‌های اجرا، بیانگر علاقه مردم به تئاتر و ظرفیت این هنر برای تقویت ارتباط با جامعه و رونق اقتصاد سالن‌های نمایش است.

وی پخش پیام صوتی پیشکسوتان در آغاز اجرا‌ها را از ابتکار‌های ارزشمند جشنواره عنوان کرد و گفت: این اقدام، جلوه‌ای از تکریم سرمایه‌های هنری استان و ایجاد پیوند میان تجربه پیشکسوتان و انگیزه و خلاقیت نسل جوان است.

پایان با اشاره به تنوع بخش‌های جشنواره اظهار کرد: دریافت ۱۰ اثر در بخش نمایشنامه‌نویسی، اجرای ۶ اثر در بخش نمایشنامه‌خوانی و رقابت ۱۳ گروه در بخش نمایش صحنه‌ای، نشان‌دهنده توجه به مراحل مختلف شکل‌گیری اثر نمایشی و تقویت چرخه تولید از ایده تا اجراست.

وی همچنین برگزاری کارگاه تخصصی بداهه و خلاقیت در بازیگری با حضور الیکا عبدالرزاقی را فرصتی برای ارتقای توانمندی شرکت‌کنندگان دانست و از حضور هادی افتخارزاده، حامد منافی، سید سجاد راثی هاشمی، فرزاد تقی‌لر، جواد قامتی و حمید رحیمی در جمع داوران بخش‌های نمایشنامه‌خوانی و صحنه‌ای، به‌ عنوان پشتوانه‌ای برای تقویت کیفیت علمی و فنی جشنواره یاد کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر رویکرد حمایتی این اداره کل تصریح کرد: حمایت هدفمند از تئاتر اندیشه‌ورز، تولیدمحور، هویت‌ساز و اخلاق‌مدار سیاست قطعی ماست و برای روشن ماندن چراغ تولید آثار محتوایی و تخصصی در استان تلاش خواهیم کرد.