به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چهار چوب دیدار هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز ساعت ۱۷ فردا در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندر انزلی به مصاف هم می‌روند.

بیژن حیدری با کمک فرهاد فرهادپور ، امیر غفوری ، کیوان علیمحمدی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

میثم حیدری و علی بای نیز کمک داوران اتاق VAR این دیدار خواهند بود.