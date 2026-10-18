به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: هواشناسی استان بر اساس پیش بینی‌های انجام شده مبنی بر وقوع رگبار‌های پراکنده باران و خطر اصابت صاعقه در برخی مناطق هشدار سطح زرد صادر کرد.

مرتضی قدیمی از هم استانی‌ها خواست طی روز‌های آینده از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب کنند.

وی یادآور شد: روز‌های پیش رو در برخی ساعات، افزایش ابر در اغلب مناطق استان پیش بینی می‌شود و در این روز‌ها آسمان به طور کلی ابری و نیمه ابری است، اما بارش‌های قابل توجه و موثری روی نخواهد داد.

قدیمی اظهار داشت: طی روز‌های آینده دمای هوا در بیشتر نقاط استان با شیب ملایمی کاهش خواهد یافت.