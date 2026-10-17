گیلان، شب هایش، همچنان رنگ و بوی غیرت، شهامت، ایستادگی و مقاومت دارد و فرزندان دیار میرزا با حضور پرشور و شعور خود در سنگر خیابان ثابت کره‌اند تا پای جای پای کار وطن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خیابان‌های گیلان بیش از ۷ ماه است که تنها گذر مردم نیستند بلکه به سنگر، استقامت؛ همدلی و ایستادگی مردمی تبدیل شده است که در برابر تهدید‌های دشمن با حضوری حماسی، پیام روشنی از وحدت و مقاومت را به نمایش می‌گذارند.

مردم دیار میرزا و بیش از ۸ هزار شهید والامقام در این قرار‌های شبانه با قدم‌هایی استوار و دل‌هایی سرشار از غیرت و وطن دوستی نشان دادند که دفاع از میهن، تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شود گاهی سنگر همین خیابان هاست و سلاح، اراده ملتی است که در برابر تهدید و دشمنی تسلیم نمی‌شود.

گیلان، شب هایش، همچنان رنگ و بوی غیرت، شهامت، ایستادگی و مقاومت دارد و فرزندان دیار میرزا با حضور پرشور و شعور خود در سنگر خیابان ثابت کره‌اند تا پای جای پای کار وطن هستند.