سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس سالانه شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی به عراق سفر کرده است، با اسماعیل ولد شیخ احمد دبیرکل سازمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس سالانه شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی به عراق سفر کرده است، بعد از ظهر شنبه با اسماعیل ولد شیخ احمد دبیرکل سازمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار درباره مسائل جهان اسلام و موضوعات دستور کار سازمان تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک به دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی، بر اهمیت نقش‌آفرینی اثرگذار سازمان همکاری اسلامی برای تقویت همبستگی بین کشور‌های اسلامی و مقابله با چالش‌ها و تهدید‌های مشترک علیه جهان اسلام، خصوصا در رابطه با موضوع فاسطین اشغالی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جایگاه ایران به عنوان یکی از کشور‌های موسس سازمان همکاری اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد دبیرخانه سازمان با رویکردی حرفه‌ای و بی‌طرفانه در راستای تقویت تفاهم و همبستگی اسلامی فعالیت کند و مانع از بروز هرگونه شائبه‌ای مبنی بر سوگیری دبیرخانه له یا علیه هر یک از کشور‌های عضو شود.

در این دیدار، درباره تحولات شبه‌جزیره عربستان و تشدید درگیری‌ها نیز گفت‌و‌گو شد و وزیر امور خارجه کشورمان بر آمادگی ایران برای فراهم‌آوردن امکان گفت‌و‌گو و تعامل بین عربستان و یمن تاکید کرد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی ضمن تقدیر از مشارکت وزیر امور خارجه در اجلاس، تصریح کرد که دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی مشتاق بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های ایران برای طراحی و پیشبرد ابتکار‌های جدید در زمینه میانجیگری و حل و فصل اختلافات بین کشور‌های اسلامی است.