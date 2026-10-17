به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،عباس هاشمی گفت:فاز سوم همسطح سازی مزار مطهر شهدا با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ در مرحله همسطح سازی ادامه دارد با این توضیح که همسطح سازی مزار در ضلع شمالی این طرح به اتمام رسیده است.

شهردار منطقه ۲ تبریز با عنوان اینکه احداث معبر میانی مزار شهدا به اجرا درآمده است افزود: برای اجرای فاز سوم این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که اجرای آن در مرحله همسطح سازی قبور مطهر شهدا و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی تداوم دارد.

هاشمی گفت: سایر فعالیت‌های عمرانی طرح مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت که در مراحل بعدی به اجرا در می‌آید شامل نورپردازی و تامین روشنایی این طرح است.

شهردار منطقه ۲ تبریز ادای احترام به روح مطهر شهدای والامقام و تکریم خانواده‌های معزز شهیدان را از اهداف ساماندهی گلزار شهدای وادی رحمت بیان کرد و طرح توسعه این طرح را از فعالیت‌های آتی شهرداری منطقه ۲ اعلام کرد.