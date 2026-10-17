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شهردار منطقه ۲ تبریز از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی اجرای فاز سوم طرح فرامنطقهای مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت در مرحله همسطح سازی مزار مطهر شهدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،عباس هاشمی گفت:فاز سوم همسطح سازی مزار مطهر شهدا با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ در مرحله همسطح سازی ادامه دارد با این توضیح که همسطح سازی مزار در ضلع شمالی این طرح به اتمام رسیده است.
شهردار منطقه ۲ تبریز با عنوان اینکه احداث معبر میانی مزار شهدا به اجرا درآمده است افزود: برای اجرای فاز سوم این طرح ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که اجرای آن در مرحله همسطح سازی قبور مطهر شهدا و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی تداوم دارد.
هاشمی گفت: سایر فعالیتهای عمرانی طرح مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت که در مراحل بعدی به اجرا در میآید شامل نورپردازی و تامین روشنایی این طرح است.
شهردار منطقه ۲ تبریز ادای احترام به روح مطهر شهدای والامقام و تکریم خانوادههای معزز شهیدان را از اهداف ساماندهی گلزار شهدای وادی رحمت بیان کرد و طرح توسعه این طرح را از فعالیتهای آتی شهرداری منطقه ۲ اعلام کرد.