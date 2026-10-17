به منظور توسعه شبکه گاز ، فردا بیست و ششم مهر ، گاز برخی از مناطق کوی زرگان شهرستان اهواز و کوی قلعه چنان شهرستان کارون در استان خوزستان فردا قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز خوزستان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی، جریان گاز زرگان، منازل شهرداری، منازل اتوبوسرانی و نورآباد شهرستان اهواز در روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۸ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

همچنین جریان گاز کوی قلعه چنان شهرستان کارون حدفاصل خیابان‌های یکم شرقی تا چهارم شرقی فردا از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان این مناطق درخواست شده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.