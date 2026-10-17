دادستان تهران در بازدید از یک شرکت لاستیک سازی، از عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور از اول آبان در تهران، خبر داد و گفت: برای تعدیل بازار، تلاش می‌کنیم این طرح را سراسری اجرا کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در بازدید از یک شرکت لاستیک سازی، از عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور از اول آبان در تهران، خبر داد و گفت: برای تعدیل بازار، تلاش می‌کنیم این طرح را سراسری اجرا کنیم.

دادستان تهران که به همراه جمعی از مسئولان دستگاه های دولتی مشکلات این واحد تولیدی را بررسی و پیگیری کرد، همچنین گفت: تامین ارز مورد نیاز این واحد تولیدی تا سه روز آینده، رفع مشکل سرمایه در گردش با مساعدت دو بانک، تسریع در تعیین تکلیف دو پرونده قضایی و تعزیراتی و پیگیری مشکلات تولید کنندگان لاستیک کشور از مهمترین مصوبات این نشست دو ساعته بود.

صالحی در ادامه افزود: برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود.