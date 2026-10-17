به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان مرکز استان خراسان رضوی در دهمین نشست شورای معاونین دادستان مرکز استان گفت: محور‌های اجرایی مربوط به استفاده از سامانه ضمانت الکترونیک در فرآیند‌های دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است.

حسن همتی‌فر افزود: تأکید ما بر لزوم عملیاتی کردن سریع وب‌ سرویس الکترونیک اخذ وثیقه وکالت است.

‌وی ادامه داد: این جلسه با حضور آقای فرزاد بهشتی توندری، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان خراسان رضوی برگزار شد، جزئیات فنی و زیرساختی این طرح تبیین گردید.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، حذف بروکراسی‌های اداری و جایگزینی فرآیند‌های دستی با سامانه‌های آنی است تا متهمانی که فاقد خطر اجتماعی هستند و شرایط تودیع وثیقه را دارند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آزاد شده و از این طریق جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد.

‌

وی بیان کرد: این طرح به منظور تأکید های دادستان کل کشور است، گامی در جهت ارتقای شفافیت، نظارت بر روند دادرسی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان رضوی محسوب می‌شود.