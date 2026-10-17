در نشست رئیس سازمان بسیج مستضعفین و وزیر پیشنهادی دفاع بر ضرورت تقویت پیوند میان توان علمی، صنعتی و فناورانه کشور با نیازهای دفاعی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در دیدار حجت‌الاسلام طائب و مهندس اخلاقی موضوعات مرتبط با تقویت توان دفاعی کشور، توسعه ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه، بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی و راهکارهای گسترش همکاری میان وزارت دفاع و سازمان بسیج مستضعفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی بسیج در پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ضرورت تقویت پیوند میان توان علمی، صنعتی و فناورانه کشور با نیازهای دفاعی تأکید شد.

نقش ظرفیت‌های بومی در ارتقای آمادگی دفاعی، تداوم تولید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح و توسعه فناوری‌های راهبردی از دیگر محورهای مورد توجه در این دیدار بود.

مهندس اخلاقی با اشاره به ظرفیت‌های مجموعه‌های صنعتی وزارت دفاع، بر اهمیت توسعه توانمندی‌های فناورانه، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان داخلی در مسیر پشتیبانی مؤثر از نیروهای مسلح تأکید کرد.