مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به علت تشدید بارش و احتمال سیلاب در مناطق غربی و شمالی استان هرمزگان هشدار نارنجی هواشناسی صادرکرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن‌زاده گفت: به دلیل تشدید ناپایداری‌های جوی، بارش‌های رگباری و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی مناطق استان از روز یک شنبه ۲۶ مهرماه هشدار نارنجی صادر می‌شود.

وی افزود: بر اساس هشدار هواشناسی، از ساعات بعدازظهر و اوایل یک شب شنبه ۲۶ مهر تا اواخر وقت سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، تندباد لحظه‌ای و کاهش دید افقی در مناطق تحت تأثیر پیش‌بینی شده است.

حسن زاده گفت: این سامانه در شهرستان‌های حاجی‌آباد، بشاگرد، بستک، بندرلنگه، رودان، بندر خمیر، بندرعباس و مناطق شمالی تنگه هرمز فعال خواهد بود و می‌تواند موجب جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع سیلاب، کاهش دید افقی و خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، افزود: مردم از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت در ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع در مدت فعالیت این سامانه خودداری کنند.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به هشدار سطح زرد دریایی گفت: از ساعات بعدازظهر و اوایل یک شب شنبه تا اواخر وقت سه‌شنبه، احتمال تندباد لحظه‌ای، گرد و خاک و مواج شدن دریا در مناطق شمالی تنگه هرمز وجود دارد و ارتفاع موج می‌تواند به حدود یک و نیم متر می‌رسد.

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وی افزود: در این شرایط احتمال اختلال در رفت و آمد و فعالیت‌های دریایی، آسیب به شناور‌های صیادی و قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از مردم و فعالان دریایی خواست ضمن توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی، از رفت و آمد غیرضروری شناور‌های سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در تنگه هرمز خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی در نظر بگیرند.