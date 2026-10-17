رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در سفر به استان خوزستان با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی نظام استاندارد کشور، از تدوین سند تحول این سازمان با ۱۲ راهبرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزانه انصاری شنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل استانداری بیان کرد: این سازمان همواره به دنبال تغییر چهره سنتی استاندارد به نظامی هوشمند بوده و در این راستا پژوهش‌های گسترده‌ای انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی نظام استاندارد کشور، به تدوین سند تحول این سازمان با ۱۲ راهبرد اشاره کرد و افزود: ارتقای نسل استاندارد از سطح سه به ۲ و ارزیابی کالاها بر مبنای ریسک فرآورده‌ها از محورهای کلیدی این تحول است.

انصاری یکی از راهبردهای اصلی این سند را ارتقای نسل استاندارد از سطح سه به سطح ۲ عنوان کرد و ادامه داد: در این رویکرد نوین، ارزیابی کالاها بر اساس ریسک احصا شده در فرآورده‌ها انجام خواهد شد و در بخش کالاهای وارداتی، تنها فاکتورهایی که سلامت انسان و محیط زیست را تهدید و برای آن خطرآفرین هستند مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با اشاره به اهمیت آمادگی استان‌های کشور به ویژه مناطق راهبردی بر لزوم تدوین برنامه‌ای جامع از سوی اداره کل استاندارد خوزستان تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به شرایط خاص استان نیاز است این اداره کل برای داشتن بهترین عملکرد و واکنش سریع در زمان بروز بحران‌ها، برنامه‌ای مدون و اجرایی تدوین کند.

وی در ادامه به دغدغه‌ها و مطالبات فعالان حوزه تولید آرد اشاره کرد و افزود: اعتراضی از سوی فعالان این حوزه مطرح است مبنی بر اینکه چگونه باید از گندمی که مشمول استاندارد اجباری نیست آرد استاندارد تولید کرد؛ در همین راستا زنجیره تامین آرد در قالب کارگروه‌های تخصصی در سازمان استاندارد شکل گرفته و استانداردسازی نان‌های مختلف به مرحله اجبار رسیده است.

انصاری تصریح کرد: سازمان استاندارد گام‌های محکمی به سمت استقرار نظام فنی برداشته است، هرچند که تحقق کامل و اجرای دقیق این نظام، فرآیندی زمان‌بر بوده و چندین سال به طول خواهد انجامید.

رییس سازمان استاندارد ایران امروز به منظور حضور در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد و افتتاح ساختمان جدید اداره کل استاندارد خوزستان به اهواز سفر کرد.