به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ساوه، شهرستانی با پیشینه کهن تاریخی و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی در استان مرکزی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌عنوان یکی از محور‌های مهم آینده خود دنبال می‌کند.

این شهرستان علاوه بر برخورداری از آثار و ابنیه تاریخی و مفاخر فرهنگی و ادبی، با استقرار صنایع پیشران و واحد‌های متعدد تولیدی، جایگاهی مهم در عرصه صنعت کشور دارد.

موقعیت راهبردی ساوه در مسیر محور‌های ارتباطی غرب و شمال‌غرب کشور نیز زمینه دسترسی آسان‌تر صنایع به شبکه حمل‌ونقل و بازار‌های مصرف را فراهم کرده است.

در بخش کشاورزی، انار ساوه به‌عنوان یکی از محصولات شاخص این شهرستان، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صنایع فرآوری و حضور گسترده‌تر در بازار‌های صادراتی دارد.

اما افق تازه توسعه ساوه این‌بار در عرصه انرژی‌های پاک ترسیم شده است؛ جایی که هدف‌گذاری تولید ۲ هزار مگاوات برق خورشیدی، می‌تواند این شهرستان صنعتی را به یکی از کانون‌های مهم تولید انرژی تجدیدپذیر تبدیل کند.

تحقق این هدف با اجرای طرح‌های نیروگاهی، توسعه زیرساخت‌های اتصال به شبکه برق و جذب سرمایه‌گذاری، علاوه بر افزایش سهم انرژی پاک در سبد تولید برق، می‌تواند زمینه تأمین بخشی از نیاز انرژی صنایع و تقویت زیرساخت‌های توسعه پایدار شهرستان را فراهم کند.

ساوه اکنون در کنار پیشینه تاریخی، توان صنعتی و ظرفیت‌های کشاورزی خود، افق تازه‌ای از توسعه را با بهره‌گیری از انرژی خورشید پیش رو دارد.