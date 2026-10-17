به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات بلاروس، مقابل عمان به میدان رفت و با نتیجه ۸ بر ۲ حریف خود را از پیش رو برداشت.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود فردا به مصاف بلاروس، میزبان این رقابت‌ها، خواهد رفت.

ملی‌پوشان کشورمان با حضور در این مسابقات، روند آماده‌سازی خود را برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند پیگیری می‌کنند و به دنبال کسب آمادگی لازم برای حضور قدرتمند در این مسابقات هستند.