با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ساختمان جدید اداره‌کل استاندارد خوزستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه سفر فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به استان، ساختمان جدید اداره کل استاندارد استان خوزستان به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم گفت: فضای پیشین سازمان استاندارد استان، کفاف جمعیت و حجم خدمات را نمی‌داد و لازم بود فضای مناسب‌تر و وسیع‌تری در اختیار داشته باشیم تا تجهیزات و امکانات در شرایط مناسب‌تری مستقر شوند.

فرزانه انصاری با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی افزود: با همکاری دست‌اندرکاران سازمان برنامه و بودجه، این اتفاق مبارک در جریان سفر به استان خوزستان محقق شد و امیدواریم بستر مناسب برای فعالیت‌های گسترده‌تر سازمان استاندارد در خوزستان روز به روز توسعه یابد.

استاندار خوزستان، نیز در این آیین گفت: بهره‌برداری از ساختمان جدید اداره کل استاندارد، ظرفیت خدمات‌رسانی در حوزه استانداردسازی را در استان افزایش می‌دهد و این امر به ارتقای کیفیت تولیدات و توسعه اقتصادی استان کمک خواهد کرد.

سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به جایگاه خوزستان در حوزه تولید و صادرات تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و مرزی استان، توسعه زیرساخت‌های استاندارد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود و امیدواریم با استقرار تجهیزات جدید، شاهد تسریع در فرآیند‌های استانداردسازی محصولات و خدمات باشیم.