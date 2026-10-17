بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک با حضور هنرمندان ایرانی و خارجی و اجرای آثار نمایشی در بخش‌های بزرگسال، کودک و نوجوان، فضای باز و بین‌الملل آغاز شد؛ جشنواره‌ای که با هدف ترویج فرهنگ صلح، دوستی و شادی، میزبان علاقه‌مندان هنر نمایش عروسکی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ پوپک عظیم پور دبیر جشنواره گفت: بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک با حضور هنرمندان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان این هنر، فعالیت خود را آغاز کرد.

این دوره از جشنواره پس از حدود دو ماه و نیم تلاش و آماده‌سازی، میزبان گروه‌های نمایشی ایرانی و خارجی است و در بخش‌های مختلف، آثار متنوعی را برای مخاطبان به روی صحنه می‌برد.

او ادامه داد: بخش‌های بزرگسال، کودک و نوجوان، فضای باز و بین‌الملل از جمله بخش‌های این رویداد هنری است. همچنین آثاری با موضوع جنگ، صلح، همدلی و تأثیر درگیری‌ها بر زندگی کودکان در میان آثار ارائه‌شده به چشم می‌خورد.

دبیر جشنواره ادامه داد: در بخش بین‌الملل، هنرمندانی از کشور‌های مختلف از جمله ایتالیا و ارمنستان حضور دارند و گروه‌هایی از دیگر کشور‌ها نیز آثار خود را به جشنواره ارائه کرده‌اند. گروه نمایشی روسیه نیز با دو اثر، از جمله نمایشی با عنوان «علاالدین» و اثری آموزشی با محوریت ماجرا‌های کارآگاهی در جنگل، در این رویداد حضور دارد.

اتابک نادری مدیر کل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: یکی از ویژگی‌های این دوره، توجه به نقش هنر نمایش عروسکی در انتقال مفاهیمی همچون دوستی، محبت، شادی و پرهیز از خشونت است؛ موضوعی که در آیین افتتاحیه نیز مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین اجرای برنامه‌های عروسکی در فضای باز و حضور شخصیت‌های خاطره‌انگیز نمایش عروسکی، از جمله بخش‌های جنبی آیین افتتاحیه بود که با استقبال مخاطبان همراه شد.

نادری در پایان گفت: بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک، فرصتی برای معرفی توانمندی هنرمندان ایرانی، تبادل تجربه با گروه‌های خارجی و گسترش هنر نمایش عروسکی در میان نسل کودک و نوجوان فراهم کرده است.