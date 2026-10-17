کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت خوزستان از ارائه خدمات مشاوره و مراقبت سلامت باروری به ۱۴۸ هزار و ۷۷۶ زن ۳۰ تا ۵۹ سال در خوزستان طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان،کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت خوزستان، با اشاره به برگزاری هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) گفت: سلامت باروری تحت تأثیر عوامل زیستی، اجتماعی، محیطی و رفتاری قرار دارد و سبک زندگی سالم یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از مشکلات باروری است.

افسانه مردانی، افزود: توجه به وضعیت سلامت زنان پیش از بارداری می‌تواند در شناسایی عوامل خطر و کاهش احتمال بروز پیامدهای نامطلوب برای مادر و جنین نقش مؤثری داشته باشد.

وی گفت: در راستای ارتقای سلامت باروری زنان، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۴۸ هزار و ۷۷۶ زن ۳۰ تا ۵۹ سال در سطح دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از نظر تاریخچه باروری و عوامل مرتبط با آن، خدمات مشاوره و مراقبت دریافت کردند.

کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: حفظ وزن مناسب، تغذیه متعادل، فعالیت بدنی منظم، دریافت کافی اسیدفولیک، پرهیز از دخانیات و مواد زیان‌آور، کنترل بیماری‌های مزمن و کاهش مواجهه با آلاینده‌ها و سموم محیطی از مهم‌ترین اقدامات برای ارتقای سلامت باروری هستند.

تغذیه سالم و حفظ وزن مناسب

مردانی با اشاره به تأثیر وزن بر سلامت باروری اظهار کرد: کم‌وزنی، اضافه‌وزن و چاقی می‌توانند با پیامدهای نامطلوب باروری و بارداری همراه باشند.

وی افزود: چاقی با افزایش خطر ناباروری، سقط، دیابت بارداری، پرفشاری خون در دوران بارداری، خونریزی پس از زایمان و مرده‌زایی ارتباط دارد؛ بنابراین، رسیدن به وزن مناسب پیش از بارداری اهمیت دارد.

کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر اهمیت تغذیه سالم بیان کرد: الگوی غذایی مناسب باید بر پایه کفایت، تعادل، اعتدال و تنوع باشد. مصرف غلات کامل، حبوبات، سبزیجات، میوه‌ها و مغزها و کاهش مصرف نمک، قندها و چربی‌های اشباع و ترانس از اصول تغذیه سالم به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: دریافت روزانه ۴۰۰ میکروگرم اسیدفولیک برای زنان در سنین باروری توصیه می‌شود. مصرف اسیدفولیک پیش از بارداری و در اوایل آن نیز به کاهش خطر نقص لوله عصبی در جنین کمک می‌کند.

فعالیت بدنی منظم و پرهیز از دخانیات

این کارشناس سلامت، فعالیت بدنی منظم را یکی از عوامل مؤثر در کنترل وزن، حفظ آمادگی جسمانی و کاهش خطر عوامل متابولیک دانست و گفت: برای بزرگسالان، انجام ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط یا ۷۵ تا ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی شدید در هفته، همراه با تمرینات تقویت عضلات در دست‌کم دو روز هفته، توصیه شده است.

مردانی افزود: مصرف دخانیات می‌تواند باروری زنان و مردان را کاهش دهد؛ ازاین‌رو، ترک دخانیات باید بخشی از مراقبت‌های پیش از بارداری برای هر دو عضو زوج باشد. همچنین مصرف زیاد الکل و برخی مواد روان‌گردان با پیامدهای نامطلوب باروری و بارداری ارتباط دارد.

کنترل بیماری‌های مزمن و عوامل زیان‌آور محیطی

کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر ضرورت کنترل بیماری‌های زمینه‌ای پیش از بارداری تصریح کرد: مدیریت بیماری‌هایی مانند دیابت، پرفشاری خون و اختلالات تیروئید پیش از بارداری اهمیت دارد و می‌تواند به کاهش خطر عوارض احتمالی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت کاهش مواجهه با عوامل زیان‌آور محیطی و شغلی تأکید کرد و افزود: مواجهه با فلزات سنگین مانند سرب و جیوه، برخی سموم دفع آفات، حلال‌ها و دیگر مواد زیان‌آور در محیط کار باید تا حد امکان کاهش یابد.

ناباروری؛ مسئله‌ای مربوط به هر دو عضو زوج

مردانی با تأکید بر اینکه ناباروری صرفاً یک مشکل زنانه نیست، اظهار کرد: ناباروری می‌تواند منشأ زنانه، مردانه، ترکیبی یا نامشخص داشته باشد؛ بنابراین، ارتقای سبک زندگی سالم و دسترسی به خدمات علمی تشخیص و درمان باید هر دو عضو زوج را دربرگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سلامت باروری حاصل مراقبت مستمر، شناسایی و کنترل عوامل خطر و انتخاب‌های آگاهانه در طول زندگی است و توجه به این موضوع می‌تواند در حفظ سلامت زنان و بهبود پیامدهای بارداری نقش مؤثری داشته باشد.