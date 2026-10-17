به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ شینا انصاری در دومین رویداد علمی ـ آموزشی کتاب «انسان و محیط زیست» گفت: هرچند تدریس این کتاب در پایه یازدهم گامی ارزشمند در نظام آموزشی کشور به شمار می‌رود، اما برای دستیابی به سواد مؤثر محیط زیستی، این آموزش‌ها باید به مقاطع پایین‌تر تحصیلی و سنین پایه تعمیم یابد تا آموخته‌ها به رفتاری پایدار و سبک زندگی سازگار با طبیعت بدل شوند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه ویژه ارتقای سواد زیست‌محیطی در سیاست‌های کلی نظام، افزود: نهادینه‌سازی رفتار‌های حمایتی از منابع طبیعی در گرو آموزش‌های عملی و خلاقانه در دوران کودکی است و تداوم همکاری‌های راهبردی میان این سازمان و وزارت آموزش و پرورش با همین هدف پیگیری می‌شود.

انصاری مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی، کاهش پسماند و تفکیک آن از مبدأ، پرهیز از اتلاف مواد غذایی و اصلاح رفتار‌های مصرفی را مهم‌ترین اولویت‌های آموزشی در مدارس برشمرد و نسبت به پیامد‌های مخرب ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی در بستر‌های مجازی هشدار داد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با قدردانی از معلمان، کارشناسان و مشارکت بیش از هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز در این گردهمایی علمی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از مفاهیم غنی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نظیر قناعت و اجتناب از اسراف، کارآمدترین مسیر برای تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر در قبال سرمایه‌های طبیعی کشور است.