معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از ساماندهی، رفع اثر و برچیدن اسکله متروکه و فاقد مجوز در محدوده نوار ساحلی تحت نظارت منطقه ویژه اقتصادی بندر امام‌خمینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدرالله بهرامی اظهار داشت: در پی بررسی‌های کارشناسی و اقدامات کارگروه بازرسی و نظارت بر سواحل بندر امام خمینی، فرآیند یک سازه بندری متروکه به‌طور کامل به پایان رسید.

وی افزود: این اقدام در چارچوب برنامه‌های راهبردی صیانت از حریم دریا و انتظام‌بخشی به پهنه‌های ساحلی منطقه انجام پذیرفته است.

بهرامی با اشاره به رویکرد اصولی سازمان در ساماندهی مستحدثات ساحلی اظهار داشت: این اقدام بر اساس اختیارات بند (۲۲) ماده (۳) آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته و هدف اصلی آن، آزادسازی حریم دریا، رفع موانع بالقوه ناامن‌کننده ناوبری، ارتقای ضریب ایمنی تردد شناورها و فراهم‌آوری بستری مناسب برای فعالیت‌های قانون‌مدار در نوار ساحلی است.

وی در ادامه با تبیین ابعاد فنی و زیست‌محیطی این اقدامات تصریح کرد: سازه‌ها و تأسیسات متروکه‌ای که استانداردهای فنی و زیست‌محیطی لازم را احراز نکرده‌اند یا فاقد مجوزهای رسمی بهره‌برداری هستند، می‌توانند هیدرودینامیک جریان آب و رژیم رسوب‌گذاری خورها را تحت تأثیر قرار داده و ایمنی دریانوردی را دچار چالش کنند؛ از این رو، ارزیابی مستمر، بهسازی و در صورت لزوم جمع‌آوری سازه‌های نامنطبق، یک ضرورت فنی برای حفظ اکوسیستم و پایداری زنجیره لجستیک دریایی به شمار می‌رود.

معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پایان یادآور شد: نظارت دقیق و یکپارچه بر هرگونه ساخت‌وساز و ساماندهی فعالیت‌ها در سواحل، از وظایف و تکالیف بنیادین حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی است؛ رویکردی که در چارچوب مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) و با هدف بهره‌برداری ضابطه‌مند، ارتقای ایمنی عمومی و حفظ منافع پایدار کشور با جدیت پیگیری می‌شود.