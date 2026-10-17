به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، سجاد بیرامی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته تربیتی‌بدنی افزود: از این تعداد، هفت فضای ورزشی روباز و یک فضای ورزشی سرپوشیده است که با بهره‌برداری از آنها، بخشی از نیاز‌های ورزشی استان پاسخ داده خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت توزیع متوازن امکانات ورزشی در مناطق مختلف استان، احداث فضای ورزشی روباز در بخش خلیفان شهرستان مهاباد را یکی از طرح‌های شاخص این دوره عنوان کرد و گفت: این فضای ورزشی با مساحت ۱۰ هزار مترمربع، نمونه‌ای از توجه به توسعه ورزش در مناطق روستایی و گسترش عدالت ورزشی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۳۱ طرح ورزشی توسط بخش خصوصی در استان در حال احداث است گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری جدید نیز ۱۳۸ طرح ورزشی با برآوردی در حدود چهار همت برای فراخوان و مشارکت سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.

بیرامی با اشاره به توسعه باشگاه‌های ورزشی اظهار کرد: تعداد باشگاه‌های ورزشی فعال استان به یک‌هزار و ۳۵۶ باشگاه رسیده و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش بیش از پنج همت برآورد می‌شود.

وی تصریح کرد: این حوزه حدود ۱۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و مساحت فضا‌های مرتبط با آن به حدود ۴۵۰ هزار مترمربع می‌رسد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی توسعه ورزش همگانی را یکی از محور‌های اصلی فعالیت این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: در دو سال گذشته، بیش از سه‌هزار عنوان برنامه در حوزه ورزش همگانی اجرا شده و بیش از یک‌ونیم میلیون نفر از جمعیت استان در این برنامه‌ها مشارکت داشته‌اند.

بیرامی خاطرنشان کرد، هفته تربیت‌بدنی امسال با شعار «ورزش، جان‌فدای ایران» از ۲۶ مهر تا دوم آبان ماه با یک‌هزار و ۳۸۸ برنامه در استان برگزار می‌شود.