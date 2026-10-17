معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت، در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بروجرد گفت:۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی سرمایه‌گذاری‌شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به شبکه سراسری به شبکه سراسری برق متصل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی سرمایه‌گذاری‌شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به شبکه سراسری برق متصل شده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف کاهش محدودیت‌های برق واحد‌های تولیدی دنبال می‌شود،

طهمورث لاهوتی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بروجرد افزود: تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و منطقه ی ویژه اقتصادی بروجرد، تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام و حمایت از واحد‌های صنعتی فعال از محور‌های اصلی برنامه‌های این سازمان است.

وی افزود: در بازدید از زیرساخت‌های شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بروجرد و واحد‌های صنعتی فعال و طرح‌های در حال ساخت، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان بررسی شد تا برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای طرح‌ها تصمیم‌گیری شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان کرد: تأمین مالی واحد‌های صنعتی و پیگیری مشکلات آنها در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی است که برای حمایت از تولید و استمرار فعالیت واحد‌ها دنبال می‌شود.

لاهوتی با تأکید بر ضرورت مدیریت ناترازی انرژی در بخش صنعت گفت :هشت هزار هکتار از زمین های شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته و در کنار آن واحد‌های صنعتی به نصب پنل‌های خورشیدی روی سقف سوله‌ها و ساختمان‌های خود تشویق می‌شوند.

وی بیان کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش، باید وزارت نیرو مدیریت محدودیت‌های برق، شهرک‌ها و نواحی صنعتی را مورد توجه قرار دهد و زمینه ی کاهش قطعی برق واحد‌های مستقر در این مناطق به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم شود