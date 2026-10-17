به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، شهرام ملایی‌هزاروندی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام این دوره از المپیاد ملی مهارت گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های اینترنتی olympiad.irantvto.ir و skill.irantvto.ir/nsc23 برای شرکت در این رقابت‌ها ثبت‌نام کنند.

وی هدف از برگزاری المپیاد ملی مهارت را شناسایی، پرورش و معرفی نخبگان مهارتی، ارتقای دانش و توانمندی‌های فنی و تخصصی جوانان و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی عنوان کرد و افزود: این رویداد در تقویت جایگاه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و توسعه مهارت‌های مورد نیاز جامعه نقش مؤثری دارد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان، ایجاد انگیزه برای یادگیری مستمر، سنجش و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، شناسایی استعدادهای مستعد ورود به بازار کار و تقویت خلاقیت و نوآوری را از دیگر اهداف این رقابت‌ها برشمرد.

ملایی‌هزاروندی ادامه داد: تقویت روحیه رقابت سالم، تبادل تجربه میان مهارت‌آموزان و فراهم‌کردن فرصت برای نمایش توانمندی‌های عملی و تخصصی شرکت‌کنندگان، از دیگر ظرفیت‌های المپیاد ملی مهارت است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بازار کار و صنعت گفت: شناسایی نیروهای مستعد، ارتقای استانداردهای مهارتی و افزایش فرصت‌های اشتغال از جمله دستاوردهای مورد انتظار این رویداد است. همچنین این المپیاد زمینه حضور برگزیدگان را در رقابت‌های ملی و بین‌المللی مهارت فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان درباره زمان‌بندی برگزاری این دوره نیز اظهار کرد: مرحله شهرستانی بیست‌وسومین المپیاد ملی مهارت از ۲۸ آبان تا ۳ آذرماه، مرحله استانی در ۲۸ آذرماه و مرحله کشوری در بهار سال ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.