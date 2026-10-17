به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: رکود بازار و موانع صادرات، دغدغه انارکاران شهرستان است با توجه به میانگین برداشت ۲۵ تن انار در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰ هزار تن از این محصول در شهرستان برداشت شود.

مهدی مسروری افزود: رقم «خزر بردسکن» دارای کد صادراتی است و قابلیت مناسبی برای حضور در بازار‌های خارجی دارد.

وی ادامه داد: طرح احداث سایبان باغ‌های انار در سطح ۲ هکتار از اراضی شهرستان بردسکن اجرا شده است این طرح با هدف ارتقای کیفیت محصول و کاهش خسارت‌ های محیطی اجرا شده و نتایج مطلوبی در بهبود کیفیت انار تولیدی داشته است.

مسروری گفت: موانع صادراتی ناشی از تحریم‌ها، کاهش رونق تجارت خارجی و بی‌رغبتی تجار به خرید، موجب کاهش تقاضا و ایجاد مشکلات جدی برای باغداران شده است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و نگهداری باغ‌ها تصریح کرد: در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، قیمت انار با کاهش قابل توجهی مواجه شده و نرخ‌های فعلی پاسخگوی هزینه‌های باغداران نیست؛ از این رو، تسهیل صادرات و حمایت از تولیدکنندگان نیازمند توجه و چاره‌اندیشی مسئولان است.

انارکار نمونه بردسکن نیز با گلایه از وضعیت بازار فروش این محصول گفت: هزینه‌های تولید از جمله تأمین کود، سموم، دستمزد کارگران و نگهداری باغ‌ها چند برابر شده، اما قیمت انار نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه با افت قابل توجهی همراه بوده است.

سیدرضا موسوی، افزود: به دلیل موانع صادراتی و کاهش حضور فعال تجار در بازار، تقاضا برای خرید انار کاهش یافته و بخشی از محصول باغداران با مشکل فروش مواجه شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: تسهیل صادرات، رفع موانع تجارت خارجی و ایجاد زمینه مناسب برای فروش محصول می‌تواند به رونق بازار انار و جلوگیری از زیان بیشتر باغداران کمک کند.