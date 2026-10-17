به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین پلیس راهور استان مرکزی از تصویب دو طرح ترافیکی برای کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی معابر شهری اراک خبر داد.

سرهنگ میرزایی گفت: با توجه به فراوانی تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی در کمربندی شمالی اراک، طرح آرام‌سازی و ایمن‌سازی این محور در محدوده میدان امام حسین (ع) تا میدان بسیج در شورای ترافیک به تصویب رسید.

وی افزود: نصب دوربین‌های ثبت تخلف و کنترل میانگین سرعت از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است که با هدف کنترل سرعت خودروها، بازدارندگی از تخلفات رانندگی و کاهش حوادث ترافیکی اجرا خواهد شد.

جانشین پلیس راهور استان مرکزی همچنین از تصویب طرح ساماندهی تقاطع آیت‌الله غفاری و آیت‌الله سعیدی، معروف به تقاطع راهزان، خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی تصادفات و نابسامانی تردد وسایل نقلیه در این محدوده، مقرر شد این تقاطع با نصب چراغ راهنمایی و رانندگی ساماندهی شود.

اجرای این دو مصوبه با هدف روان‌سازی ترافیک، کاهش نقاط حادثه‌خیز و افزایش ایمنی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.