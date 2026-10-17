رئیس مرکز بهداشت خوزستان از ارزیابی سلامت روان ۲۱۷ هزار و ۱۸۷ زن میانسال در نیمه نخست امسال خبر داد و بر ضرورت حمایت از سلامت جسمی و روانی بانوان و تقسیم عادلانه مسئولیت‌های خانوادگی برای تقویت تاب‌آوری خانواده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رئیس مرکز بهداشت خوزستان، هم‌زمان با هفته ملی سلامت بانوان ایرانی با شعار «سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا» گفت: ارزیابی سلامت روان زنان میانسال با هدف شناسایی نیازهای آنان، افزایش آگاهی و فراهم‌سازی زمینه دریافت حمایت‌های لازم انجام شده است.

دکتر مهرداد شریفی، افزود: در این چارچوب، سلامت روان ۲۱۷ هزار و ۱۸۷ زن میانسال در نیمه نخست سال ارزیابی و متناسب با نیازهای آنان، مشاوره‌های لازم ارائه شد تا زمینه حفظ سلامت روان و ارتقای کیفیت زندگی این گروه فراهم شود.

وی با بیان اینکه سلامت زنان یکی از مؤلفه‌های اساسی سلامت خانواده و جامعه است، گفت: سلامت بانوان باید در چارچوب دوره‌های مختلف زندگی و با توجه به ارتباط متقابل اعضای خانواده مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: زنان در بسیاری از خانواده‌ها به‌طور هم‌زمان مسئولیت‌های مراقبتی، شغلی و خانوادگی را بر عهده دارند و در تربیت نسل آینده، مدیریت منابع، تقویت پیوندهای اجتماعی و حمایت عاطفی از اعضای خانواده نقش مهمی ایفا می‌کنند.

تاب‌آوری خانواده فراتر از توان مالی است

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اهمیت تاب‌آوری خانواده گفت: تاب‌آوری به معنای توانایی خانواده برای حفظ عملکرد، سازگاری با تغییرات و بهره‌گیری از منابع حمایتی در شرایط فشار و بحران است.

وی افزود: این توانایی تنها به امکانات مالی وابسته نیست، بلکه سلامت روان، ارتباط مؤثر میان اعضای خانواده، همدلی، اعتماد، مهارت حل مسئله و دسترسی به حمایت‌های اجتماعی نیز در تقویت آن نقش دارند.

شریفی با اشاره به نقش زنان در پیگیری مراقبت‌های سلامت اعضای خانواده اظهار کرد: تغذیه، واکسیناسیون کودکان، مراقبت از سالمندان و بیماران و توجه به سلامت روان اعضای خانواده از جمله حوزه‌هایی است که زنان در آن نقش مؤثری دارند.

وی تأکید کرد: مسئولیت حفظ سلامت خانواده نباید تنها بر دوش زنان باشد، بلکه تقسیم عادلانه وظایف مراقبتی، مشارکت سایر اعضای خانواده و برخورداری بانوان از حمایت‌های اجتماعی، از الزامات دستیابی به تاب‌آوری پایدار خانواده است.

مسئولیت‌های مراقبتی بدون حمایت، زمینه‌ساز فرسودگی زنان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به پیامدهای مراقبت غیررسمی از کودکان، سالمندان و بیماران گفت: این مسئولیت‌ها در صورت نبود حمایت کافی می‌تواند به فرسودگی و افزایش آسیب‌پذیری زنان منجر شود.

وی افزود: مسئولیت‌های مراقبتی بدون مزد ممکن است فرصت زنان برای فعالیت اقتصادی، استراحت، تحرک بدنی، دریافت خدمات سلامت و مشارکت اجتماعی را محدود کند؛ ازاین‌رو، حمایت از زنان و توزیع متناسب مسئولیت‌ها در خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد.

شریفی همچنین تاب‌آوری اقتصادی را یکی از ابعاد مهم پایداری خانواده دانست و گفت: برنامه‌ریزی مالی، مدیریت هزینه‌ها، پس‌انداز، کسب مهارت‌های اقتصادی و تنوع‌بخشی به منابع درآمد می‌تواند به تقویت توان خانواده برای مواجهه با شرایط دشوار کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همراهی اعضای خانواده و پشتیبانی سیاست‌های اجتماعی است تا زنان بتوانند ضمن ایفای نقش‌های خانوادگی، از فرصت‌های لازم برای رشد فردی و مشارکت اقتصادی و اجتماعی نیز برخوردار شوند.

شبکه‌های حمایتی؛ عاملی مؤثر در افزایش تاب‌آوری خانواده

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر اهمیت شبکه‌های حمایتی گفت: خویشاوندان، دوستان، همسایگان، مراکز سلامت و گروه‌های اجتماعی می‌توانند در زمان بروز بحران به خانواده‌ها کمک کنند و بخشی از فشارهای ناشی از شرایط دشوار را کاهش دهند.

وی افزود: محیط خانوادگی حمایتگر در تقویت مهارت حل مسئله، مدیریت احساسات، مسئولیت‌پذیری و سازگاری بهتر کودکان نیز نقش مؤثری دارد و می‌تواند زمینه رشد سالم‌تر نسل آینده را فراهم کند.

شریفی در پایان تأکید کرد: توانمندسازی زنان و توجه به ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی سلامت آنان، سرمایه‌گذاری برای سلامت نسل آینده و افزایش تاب‌آوری خانواده و جامعه است؛ بنابراین، مراقبت از سلامت بانوان، تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها و فراهم‌کردن حمایت‌های لازم باید بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های ارتقای سلامت خانواده باشد.