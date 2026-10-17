ووشوکاران استان کردستان در مسابقات منطقه‌ای کمربند طلایی ووشو در سبک فن‌زی‌چوان، موفق به کسب ۱۰ نشان رنگارنگ شامل سه کمربند طلایی، پنج نشان نقره و دو مدال برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این رقابت‌ها با حضور ووشوکارانی از استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام و همدان به میزبانی شهر جوانرود در استان کرمانشاه برگزار شد.

در پایان این مسابقات، تیم کردستان با کسب سه کمربند طلایی، پنج نشان نقره و دو مدال برنز به کار خود پایان داد.

آرتین کشاورزی در رده سنی جوانان، آریاز سهرابی در رده سنی نوجوانان و آریام سهرابی در رده سنی نونهالان، طلایی‌های تیم کردستان در این دوره از رقابت‌ها بودند.

همچنین سرداوری این مسابقات بر عهده محمد شیری، داور ملی فدراسیون ووشو از استان کردستان، بود.