نمایشگاه خوشنویسی به همت انجمن خوشنویسان آباده در نگارخانه استاد ذوالفنون شهر آباده در شمال فارس به مدت یک هفته برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: نمایشگاه خوشنویسی با هدف معرفی استعداد‌های برتر به مدت یک هفته در نگارخانه استاد ذوالفنون برای بازدید علاقه‌مندان بر پا شده است.

محمدحسین نعمت الهی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۵۰ تابلو از خطوط نستعلیق، شکست نستعلیق و ثلث به نمایش گذاشته شده است و علاقه مندان می‌توانند از ساعت ۱۸ الی ۲۰ از این آثار دیدن کنند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.