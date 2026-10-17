به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز شنبه اعلام کرد که گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه در ۱۴۰ مایل دریایی (حدود ۲۶۰ کیلومتری) جنوب شرقی «المکلا» در یمن دریافت کرده است.

طبق این گزارش؛ کاپیتان یک نفت‌کش حامل گاز طبیعی مایع (LNG) گزارش داده است که یک قایق کوچک با هفت سرنشین به این کشتی نزدیک شده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: سرنشینان قایق دو گلوله به سمت نفت‌کش شلیک کردند که در پی آن، تیم امنیتی مسلح مستقر در نفت‌کش نیز دو تیر هوایی (هشداردهنده) به سمت قایق مذکور شلیک کردند که موجب شد قایق کوچک تغییر مسیر دهد.