پویش ملی سلامت دهان و دندان با شعار «دو دو تا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه» با هدف ترویج فرهنگ مراقبت از دهان و دندان و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان از اهمیت بهداشت دهان و دندان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیین افتتاح این پویش در دبستان دخترانه حافظ منطقه ۱۵ تهران با همکاری دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مرکز بهداشت شرق تهران برگزار شد.

اجرای سرود، نمایش عروسکی، مسابقه نقاشی و بازی‌های آموزشی از جمله برنامه‌های این مراسم بود که با هدف آموزش عادت‌های صحیح بهداشتی به دانش‌آموزان اجرا شد.

در این برنامه، دانش‌آموزان با اهمیت مسواک زدن صحیح، استفاده از نخ دندان، تغذیه سالم، مراجعه منظم به دندانپزشک و مراقبت از دندان‌های دائمی آشنا شدند. مسئولان حاضر نیز بر ضرورت آموزش و نهادینه‌سازی عادت‌های صحیح بهداشت دهان و دندان از دوران کودکی تأکید کردند.

همچنین به‌منظور تشویق دانش‌آموزان به رعایت بهداشت دهان و دندان، بیش از ۵۰۰ مسواک میان آنان توزیع شد.

در این مراسم، زهرا قربانی، مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت؛ دکتر بهزاد فرخزاد، رئیس هیات‌مدیره جامعه دندانپزشکان تهران؛ دکتر اعظم گودرزی، مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش؛ دکتر امیرعلی فریدونفر، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛ دکتر مجید طاهری، رئیس مرکز بهداشت شرق تهران و دکتر پروین باستانی، رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت حضور داشتند.

پویش ملی سلامت دهان و دندان با مشارکت وزارت بهداشت و آموزش و پرورش از ۲۵ مهر به مدت یک هفته به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.