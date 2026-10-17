رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: تأمین پایدار برق و گازوئیل و ایجاد ثبات در هزینه نهاده‌های تولید، از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی برای حفظ تولید و تداوم فعالیت معادن و صنایع سرب و روی است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مجتبی بزرگ با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه برخی اقلام مورد نیاز تولید، افزود: رشد قیمت نهاده‌ها، در کنار محدودیت در دسترسی به گازوئیل و برق، هزینه فعالیت واحد‌های معدنی و صنعتی را افزایش داده و مدیریت اقتصادی تولید را دشوارتر کرده است.

رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: برای تداوم تولید باید شاهد تقویت ثبات در سیاست‌های مرتبط با تولید و تأمین انرژی باشیم.



آقای بزرگ اضافه کرد: تأمین پایدار انرژی و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای هزینه‌های تولید، می‌تواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های موجود و تداوم فعالیت بخش خصوصی داشته باشد.

رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران همچنین درباره سازوکار قیمت‌گذاری در بورس کالا گفت: فعالان این صنعت در چارچوب نظام موجود فعالیت می‌کنند و لازم است این سازوکار‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که با شرایط واقعی تولید و هزینه‌های واحد‌های صنعتی تناسب بیشتری داشته باشد.

بزرگ در مجموع خواستار تقویت ثبات در سیاست‌های مرتبط با تولید و تأمین انرژی شد و گفت: ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، زمینه تصمیم‌گیری بهتر بنگاه‌ها و حفظ ظرفیت تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم می‌کند.