به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان گفت: انفجار در یک واحد مسکونی در کوچه مشکی زنجان، یک نفر را مصدوم کرد.

کامران محمدی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۲۵ امروز (شنبه، ۲۵ مهر) درپی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی و کنترل عملیات سازمان آتش‌نشانی (EOC) و گزارش وقوع انفجار در یک واحد مسکونی در کوچه مشکی، نیرو‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند. دو گروه عملیاتی امداد و نجات و حریق در محل حاضر شدند و اقدامات لازم را برای رهاسازی مصدوم و ایمن‌سازی محل حادثه انجام دادند.

وی افزود: در این حادثه، مردی حدوداً ۲۷ ساله که ساکن این واحد مسکونی بود، مصدوم شد و پس از رهاسازی، برای انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شد. عملیات امداد و ایمن‌سازی نیز ساعت ۱۱:۵۲ به پایان رسید. علت وقوع انفجار از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.