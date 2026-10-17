به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نهمین یادواره سردار شهید عبدالله خسروی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در اراک برگزار شد.

ارسلان زنده‌وکیلی، از همرزمان این شهید والامقام، گفت: این مراسم با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، به همت ستاد مردمی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

وی افزود: سردار شهید عبدالله خسروی پس از سال‌ها مجاهدت و حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، سرانجام در ۲۲ مهرماه سال ۱۳۹۶ در سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

حضور در عملیات مرصاد در پنجم مرداد سال ۱۳۶۷، فرماندهی اطلاعات عملیات در دوران هشت سال دفاع مقدس و نقش‌آفرینی در نبرد با نیرو‌های داعش در سوریه، بخشی از کارنامه پرافتخار این فرمانده شهید است.