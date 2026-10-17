اتاق تست کنتور شرکت آبفا و طرح‌های نوین مدیریت مصرف آب در قزوین به بهره‌برداری رسید و از بسته‌های تشویقی ویژه مشترکان خانگی خوش‌مصرف رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ؛ در مراسمی با حضور مقامات ارشد آب و فاضلاب کشور و استان، طرح‌ها و تجهیزات جدید حوزه مدیریت مصرف در شرکت آبفا استان قزوین افتتاح شد.

در این مراسم، اتاق تست کنتور آبفا استان قزوین با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این مرکز با هدف جلوگیری از هدررفت ظاهری آب و حذف خطای کنتورها راه‌اندازی شده است.

به گفته علی سیدزاده، سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، مدیریت فشار و تعویض به‌موقع کنتورهای خراب، از مهم‌ترین برنامه‌های آبفا در قزوین است.

داراب بیرنوندی، مدیرعامل شرکت آبفا در این مراسم بر اهمیت صیانت از منابع آبی، ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات اندازه‌گیری و ترویج الگوهای صحیح مصرف تأکید کرد.