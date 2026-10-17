به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: کنگره شهدا با محوریت فرهنگ و هنر برگزار می‌شود و تاکنون ۱۳۸ عنوان کتاب درباره شهدا برای رونمایی تالیف شده است.

رسول شکری نیا مدیر کل صداوسیمای گلستان هم در این نشست اعلام کرد: از اول مهر تا ۲۳ مهرماه ۷ هزار و ۹۲۸ دقیقه برنامه با محوریت کنگره شهدا از بخش‌های مختلف رسانه استانی پخش شده است.

او افزود: در روز‌های عادی هم ۱ و نیم ساعت و در روز‌های ویژه‌تر تا ۴ ساعت در روز برنامه‌هایی در مورد کنگره از صداوسیمای گلستان تهیه و پخش می‌شود.